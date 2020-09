Classificazione del verde

verde pubblico

accessibilità

modalità d’uso

spazi a verde

estensione dell’area

grado di naturalità

proprietà

destinazione

spazi a verde

Negli anni ci furono delle proposte di classificazione del concetto diin degli insiemi distinti in base alla loro, come il verde di vicinato, di quartiere, urbano e territoriale; o anche in base alle, come verde attrezzato, verde di rispetto, verde archeologico, verde sportivo, verde di salvaguardia ambientale.Glivengono classificati in funzione di:: possiamo infatti distinguere spazi grandi, medi e piccoli;: possiamo distinguere riserve, parchi o spazi urbani;: che può essere pubblica o privata;: come il verde ricreazionale, scolastico o sportivo.Glipossono essere suddivisi anche in: porzioni privilegiate del territorio, parchi urbani e suburbani, giardini storici, piccoli spazi, spazi attrezzati, piante in contenitore, giardini pensili, verde stradale, orti urbani, verde cimiteriale, aree degradate, parchi agricoli oppure parchi zoo.