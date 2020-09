Alberature Stradali e Verde Stradale

Ile lesono una tipologia di verde molto diffusa, ed inoltre questa tipologia di verde interessa sia il territorio urbano che le zone extraurbane.In questo tipo di verde, la scelta della specie deve considerare la compatibilità spaziale tra la chioma della pianta a completo sviluppo e l’ampiezza della sede stradale.L’apparato radicale non deve essere superficiale e invadente, per evitare danni al manto stradale e ai manufatti ubicati nel sottosuolo.Ilsvolge delle funzioni nel miglioramento della qualità dell’ambiente, alcune di queste funzioni, per esempio, sono: l’ombreggiatura, le modificazioni micro climatiche e la trattenuta delle polveri.Oltre alle, sono componenti del verde stradale le scarpate lungo le strade in trincea e le aiuole che vengono realizzate in ambiente pedonale.Molto importante è laper evitare, per esempio, di utilizzare degli alberi che emettono sostanze imbrattanti come nel caso del tiglio, o che siano attrattivi per gli uccelli.