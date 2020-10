Unioni civili - Effetti

Gli effetti delle unioni civili

Dal punto di vista degli effetti della costituzione dell’unione civile, anche qui ritroviamo una sostanziale equiparazione delle posizioni assunte dei coniugi, infatti ognuno dei partner assume gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ricordiamo :- Assistenza morale e materiale : si presenta come espressione di quel legame di solidarietà che si pone alla base del matrimonio.Infatti il diritto all’assistenza morale e materiale viene sospeso nei confronti del coniuge che si allontani ingiustificatamente dalla residenza familiare (146). I doveri di assistenza familiare sono tutelati penalmente.- Contribuzioni- CoabitazioneDunque possiamo notare che in materia di unioni civili non è previsto l’obbligo di fedeltà o quello di collaborazione.Inoltre alle coppie unite civilmente vengono riconosciuti diritti in materia di successione, il diritto alla pensione di reversibilità, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner e di prendere le decisioni in caso di incapacità o di decesso dello stesso. Inoltre vi è l’impossibilità di adozione da parte delle coppie unite civilmente, la giurisprudenza ha provveduto a colmare il vuoto legislativo consentendo a tali coppie di adottare il figlio del partner biologico attraverso l’istituto dell’adozione, ma solo in casi particolari.In caso di scioglimento dell’unione civile, non è prevista la separazione.