Tributo e tassa

In ambito tributario bisogna distinguere i concetti di tributo e tassa. La principale differenza che ricorre fra queste due figure riguarda il criterio utilizzato per quantificarne l’importo. Per erogare un certo servizio, l’amministrazione pubblica sostiene una certa spesa e, pertanto, chiede a tutti coloro che ne beneficiano di contribuire in via perequativa alle spese di gestione del suddetto servizio.A tal proposito si parla di «tributo». Questa previsione è strettamente connessa con il principio di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 Cost. Ogni cittadino è tenuto a contribuire in base alla propria capacità e disponibilità economica.Diverso è invece il concetto di tassa (o imposta), pagata dai cittadini privati per fruire di particolari servizi: le tasse possono essere scolastiche, universitarie, amministrative, ecc.Nella prospettiva dell’economia, una maggiore efficenza del sistema economico corrisponde a una maggiore efficienza del mercato produttivo. Per ogni unità di reddito che si aggiunge al patrimonio statale l’efficienza economica pubblica subisce un incremento.Il sistema perequativo su cui si fonda il dovere tributario tiene conto non solo del reddito, ma anche del livello di istruzione che ciascun cittadino ha raggiunto. In conformità all’art. 3 Cost., il quale mira ad assicurare il medesimo punto di partenza, si ritiene che un maggior livello di istruzione corrisponda a maggiori vantaggi e possibilità. Seguendo questo filo logico, il sistema tributario privilegia, a parità di reddito, colui che è più svantaggiato, chiedendogli uno sforzo contributivo meno ingente.La tassazione non può essere uguale per tutti, perché il venir meno degli effetti distributivi contravverrebbe al principio di progressività fiscale, anch’esso previsto dall’art. 53 Cost.