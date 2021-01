Video appunto: Tema sulle norme giuridiche

Una norma giuridica è una regola scritta valida per tutti in ogni contesto e ovunque in uno stato (erga omnes) e, se non viene rispettata, ha come conseguenza una sanzione.Una legge è un insieme di norme giuridiche imposte dallo Stato. Tutte le leggi sono norme giuridiche ma non per forza ogni norma giuridica è una legge.Le leggi valide in Italia non sono necessariamente valide nell’UE e quelle valide nell’UE per essere valide in determinato paese devono prima essere ratificate da esso.Ratificare significa in termini giuridici accettare un "negozio" fatto da altri, quindi accettare e rendere proprio un accordo o una legge stabilita da altri.Le leggi sono importanti perché senza di esse non ci sarebbe la legalità e ognuno potrebbe fare quel che vuole badando soltanto ai suoi bisogni e non facendo conto che la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri, si cadrebbe dunque in un'anarchia.Ovunque è importante rispettare le leggi, però in ogni paese dove sono stata ho sempre notato una cosa: molte persone rispettano le leggi non tanto perché sanno che è bene quanto per il semplice fatto che, nel caso esse non vengano rispettate, sono imposte sanzioni. Però, a mio parere, non dovrebbero preoccuparsi tanto delle punizioni imposte, ma farebbero meglio a pensarla così: la legge va rispettata per il bene mio e degli altri. Faccio un esempio semplice e quotidiano: se il semaforo è rosso ci si ferma e se è verde si va avanti. Si evita di passare con il rosso perché in quel caso arriverà una multa, però quella non sarebbe l’unica conseguenza: se mentre io proseguo la mia strada con il rosso rischio di andare contro veicoli o contro persone che avevano la precedenza, in quanto vedevano il semaforo verde. Quindi rischio di fare male non solo a me, con una sanzione e probabilmente una ferita, ma anche a chi stava rispettando la legge ed è stato ingiustamente colpito.Quotidianamente si può notare che non tutti rispettano le leggi, e questo succede spesso a causa della mancata educazione data a certe persone, perché tutti i bambini prendono esempio dai grandi, non importa quale sia la loro età, ma se vedono qualcuno fare una determinata cosa l’istinto che si ha è quello di imitarlo. Infatti i piccoli hanno bisogno di una buona educazione fin dall’inizio perché devono imparare cosa è bene e cosa no. Un esempio banale può essere quello di un adulto che dice a suo figlio di non fumare quando lui stesso compie questa azione.Girando per internet ho trovato sul sito laRepublica.it una lettera scritta da una studentessa universitaria andata a Parigi in visita a un’amica successa alle 4 di notte sul pullman. In questo contesto un ragazzo ha rubato un pacchetto di sigarette ad un altro, probabilmente arabo, che era insieme ad altri due amici. I tre, ubriachi, appena il “ladro” è sceso dall’autobus, se la prendono con la ragazza con cui aveva parlato poco prima che sosteneva, però di non conoscerlo. Vedendo il comportamento verso la ragazza ad un certo punto una signora anziana di colore interviene dicendo loro di lasciarla in pace. A questo punto uno dei tre le dice di portargli il rispetto dovuto sbraitando e gesticolando. Quindi interviene un’altra ragazza, anche lei di colore, tirando fuori la bomboletta spray. Questo episodio finisce quando tutti scendono alla stessa fermata e ognuno prosegue per la propria strada.Questo episodio mi ha lasciata senza parole, non mi viene da credere che nonostante gli sforzi per migliorare, siamo ancora fermi e non stiamo progredendo. Infatti non mi sembra giusto che per porre fine ad un litigio sia stata necessaria una bomboletta spray, o che delle persone siano in grado di prendersela con una ragazza innocente a causa di un pacchetto di sigarette, o addirittura che alcuni non abbiano ancora capito che non bisogna ricorrere alla violenza. Ma almeno alcune persone hanno ancora buon senso ed hanno aiutato quella ragazza ponendosi tra lei e quei tre che si sono arrabbiati ingiustamente, e questo mi fa pensare che sì, forse c'è ancora speranza.Fonti: https://www.7giorni.info/editoriali/il-rispetto-delle-regole-e-alla-base-della-societa-e-si-impara-da-piccoli.html → Ho letto questo articolo per capire meglio l’argomento del rispetto delle leggi e mi è stato utile per capire il concetto di libertà di fronte alle leggi. http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2018/12/19/eleonora-lumanita-in-cui-voglio-credere/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1 → Ho letto questa lettera scritta da una studentessa universitaria trovata sul sito di laRepubblica.it e ho scelto questo perché mi ha colpito appunto il fatto che alcuni se la prendano ancora con le donne e con le persone di colori.