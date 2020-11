Spa - organi

L’assemblea degli azionisti è l’organo volitivo della società, ovvero quella parte di governance che ha il compito di prendere le decisioni sull’andamento dell’impresa stessa.Viene convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione attraverso un avviso che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data della riunione.Senza la convocazione l’assemblea è valida ma prende il nome di assemblea totalitaria. In base alle materie da trattare l’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.Il quorum costitutivo è la frazione del capitale sociale che deve essere rappresentata per far sì che l’assemblea sia valida.Il quorum deliberativo indica le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere.L’organo amministrativo può essere rappresentato dal consiglio di amministrazione o da un amministratore unico (nel caso del modello ordinario), da un consiglio di amministrazione (nel caso del modello monistico) o da un consiglio di gestione (nel caso del modello dualistico).L’organo che esercita il controllo di legalità sull’operato dell’organo amministrativo e la vigilanza sul rispetto dei principi per la corretta amministrazione è rappresentato dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione.