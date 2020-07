Società pubbliche

Ci sono diversi tipi di ente pubblico, accomunati dal fatto di avere personalità giuridica di diritto pubblico. Si distinguono per:Natura dell’attività svolta: enti pubblici economici (svolgono attività d’impresa) e non economiciStruttura: enti associativi e fondazioniDimensioni: gli enti previdenziali hanno articolazione complessa, molti dipendenti, enormi bilanci, a differenza per esempio di alcuni enti locali.(anche grazie all’art. 118 che esprime un favore per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei cittadini…) Il confine tra amministrazione pubblica e soggetti privati è sempre più sfumato: forme di amministrazione pubblica in forma privata (s.p.a. in mano pubblica) e attribuzione a privati di funzioni amministrative (es. gestione di attività strumentali, come la manutenzione degli edifici). Il fenomeno delle amministrazioni pubbliche in forma privata è un aspetto della fuga dal diritto pubblico che dà origine a forme ibride regolate sia dal diritto privato che dal diritto pubblico. Es. società in partecipazione pubblica: affidamenti in house (le amministrazioni possono affidare contratti, senza l’espletamento di una gara, alle società interamente possedute da esse e che lavorino prevalentemente per esse, purché esercitino sulle stesse società un controllo intenso, analogo a quello che esercitano sui propri uffici). Il problema è che non c’è trasparente nella gestione e per questo il legislatore ha previsto una legislazione abbondante che ne disciplina la costituzione, i controlli, il reclutamento del personale, ecc…