Autonomia finanziaria

Se le entrate di molte amministrazioni sono trasferimenti dello Stato, vuol dire che la loro finanza non è propria ma derivata…autonomia finanziaria: disponibilità di entrate proprie da parte degli enti pubblici diversi dallo Stato.Tendenza degli ultimi anni: aumentare il grado di corrispondenza tra la riscossione delle entrate e la gestione delle spese, soprattutto per gli enti territoriali (la costituzione sottolinea che le entrate devono consentire di finanziare integralmente le funzioni attribuite agli enti territoriali)L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali è notevolmente aumentata.L’art 119 della Costituzione riconosce alle une e agli altri autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie.Le pubbliche amministrazioni usano propri fondi per soddisfare interessi pubblici.A volte lo svolgimento della funzione consiste nell’erogazione di fondi a determinati soggetti come erogazione di pensioni, borse di studio (finanza funzionale) altre volte il denaro pubblico è usato per acquisire beni e servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni (finanza strumentale)Alcune funzioni richiedono poche spese, altre invece sono molto dispendioseNel bilancio abbiamo la distinzione tra spese correnti (per il normale svolgimento delle funzioni) e spese in conto capitale (destinate a produrre ricchezza per il futuro).