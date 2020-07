DPR n 445 del 2000 per documentazione amministrativa

Documento amministrativo = rappresentazione del contenuto di atti delle pubbliche amministrazioni o per attività amministrativa.Documento di riconoscimento = documento con fotografia del titolare e rilasciato da PA che consente l’identificazione.Documento d’identità = carta d’identità o documento con fotografia del titolare rilasciato da PA al fine di dimostrare l’identità.Documento d’identità elettronico = documento analogo a carta d’identità elettronica rilasciata da comune fino a quindicesimo anno di età.Certificato = documento rilasciato da PA con funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o registri accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.Dichiarazione sostitutiva di certificazione = documento sottoscritto da interessato, in sostituzione del certificato.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà = documento sottoscritto da interessato concernente stati, qualità personali e fatti a loro diretta conoscenza.Autenticazione di sottoscrizione = attestazione di pubblico ufficiale, che sottoscrizione avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell’identità.Legalizzazione firma = attestazione ufficiale della legale qualità di chi appone la firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché l’autenticità.Legalizzazione di fotografia = attestazione da una PA, che un’immagine fotografica corrisponde al titolare.Firma digitale = firma elettronica qualificata con chiavi asimmetriche (pubblica e privata), rendendo manifesta e verificare provenienza e integrità di un documento informatico.Amministrazioni procedenti = amministrazioni che ricevono dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti d’ufficio.Amministrazioni certificanti = amministrazioni che detengono in propri archivi informazioni e dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti da amministrazioni procedenti.Gestione documenti = attività finalizzate a registrazione di protocollo e a classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento documenti formati o acquisiti.