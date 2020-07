Sciopero e serrata nel Codice penale Rocco

Il codice penale Zanardelli (1889) aveva depenalizzato lo sciopero e la serrata. Ciononostante, lo sciopero continuava a configurarsi come un inadempimento contrattuale che, anche se non perseguibile penalmente, legittimava il licenziamento in tronco.La disciplina fu innovata dal successivo Codice penale: c.p. Rocco del 1930. Esso divise la materia in due diversi capitoli: uno relativo al settore privato (artt. 502 e s.s.); l’altro al settore dei pubblici servizi (artt. 330 e 333). La maggior parte di queste disposizioni è stata annullata, in tutto o in parte, dalla Corte costituzionale.Nel settore privato, l’art. 502 considerava la serrata e lo sciopero dei reati se sono indetti per fini contrattuali, cioè rispettivamente per imporre dall’alto e dal basso patti diversi da quelli stabiliti. Chi violava questa norma era punito con una multa, più alta per il datore che indiceva la serrata. L’art. 511 prevedeva tuttavia il raddoppio della pena per i capi e i promotori dell’azione illecita, affiancata dalla reclusione da 6 mesi a 2 anni.L’art. 503 disciplinava invece la serrata e lo sciopero promossi per fini politici. L’azione criminosa era la stessa prevista dall’articolo precedente, ma la sanzione era molto più rilevante: multa superiore a 1000€ e reclusione fino a un anno per la serrata; multa di circa 100€ e reclusione di 6 mesi per lo sciopero.Serrata e sciopero erano puniti non solo quando attuati per un fine politico, ma anche quando erano promossi allo scopo di costringere l’autorità a dare o a omettere un provvedimento: questo reato è disciplinato dall’art. 504, intitolato proprio «coazione alla pubblica autorità». Stavolta la sanzione era unificata per le due fattispecie: reclusione fino a 2 anni. Sciopero e serrata, infine, possono aver luogo per ragioni di solidarietà, cioè per appoggiare rivendicazioni altrui, e per protesta. In questo caso la sanzione è quella prevista dall’art. 502.