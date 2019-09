Lo scambio monetario

I tipi di moneta

In seguito alla divisione del lavoro, gli scambi si sono intensificato, si è avvertita la necessità di adottare come mezzo di scambio un bene, così nacque la moneta. Essa è un bene accettato da tutti come mezzo di pagamento per l’acquisto di beni e servizi.Le funzioni della moneta: Con l’introduzione della moneta lo scambio è diventato molto più semplice e molto più veloce e questo ha provocato un’espansione di commerci. Con l’uso della moneta il valore di scambio dei beni è rappresentato dal prezzo. Esso svolge la funzione di misura del valore. La moneta consente di trasferire il valore dei beni nello spazio (porta valori). La moneta consente di accumulare la ricchezza (riserva di valore).I tipi di moneta qui elencati sono tre, la moneta legale deve essere accettata da tutti come mezzo di pagamento, l’unica forma di moneta legale è la moneta contante emessa da una banca centrale - per l'euro la Banca Centrale Europea (BCE).La moneta bancaria comprende tutti i mezzi di pagamento sostitutivi della moneta legale che presuppongono l’esistenza presso una banca del denaro.La moneta commerciale è rappresentata dai mezzi di pagamento impiegati per effettuare acquisti a credito e accettati sulla fiducia.