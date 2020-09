Responsabilità dei consiglieri di gestione

L’azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di gestione può essere promossa, oltre che dai soci o dalla società, anche a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di sorveglianza (organo di controllo).La deliberazione è assunta con voto favorevole della maggioranza dei controllori; se adottata a maggioranza dei due terzi, determina la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui l’azione di responsabilità è proposta.Il consiglio di sorveglianza provvede alla loro sostituzione.L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. Rinuncia e transazione dell’azione sono valide solo se approvate dal Consiglio di sorveglianza a maggioranza assoluta dei componenti e purché non si opponga la percentuale di soci che detiene almeno un quinto del capitale.Consiglio di sorveglianza: primi membri nominati mediante statuto; numero di componenti non inferiore a 3 salva diversa disposizione; componenti nominati dall’assemblea con incarico triennale (affinità con i consiglieri di gestione); è ammessa la rielegibilità. La revoca spetta all’assemblea e il risarcimento del danno è ammesso solo se la rimozione non è avvenuta per giusta causa. L’assemblea nomina anche il presidente del Consiglio di sorveglianza.Almeno un componente effettivo del Consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.