Le prove legali

Una rilevanza particolare viene assunta dalle prove legali dalle quale il giudice non può discostarsi. Delle prove legali alcune sono precostituite altre costituende. Le prove precostituite sono quelle formate prima e indipendentemente dal processo. Sono acquisite al processo mediante la mera produzione in giudizio. Tali prove sono le prove documentali ossia i documenti allegati dalle parti nel processo, registrazioni, pellicole, fotografie, videocamere, ecc.Tra le prove documentali assumono rilevanza l'atto pubblico e la scrittura privata.•L'atto pubblico è il documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale come per esempio cancelliere, ufficiale giudiziario, segretario comunale, ecc., autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. L'atto pubblico ha un efficacia precostituita. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti edegli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti sotto la sua presenza o da lui compiuti. Bisogna chiarire comunque che il pubblico ufficiale non accerta la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti ma ne attesta solo i termini e di fatto la provenienza delle dichiarazioni delle parti, sicché l'efficacia probatoria dell'atto pubblico attiene solo alla provenienza dell'atto mentre il suo contenuto è rimesso al giudizio del giudice secondo la valutazione delle prove.