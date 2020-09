Proprietà: che cos'è

GODIMENTO, cioè di utilizzare e sfruttare il bene;

DISPOSIZIONE, cioè di vendere, donare, concedere a terzi, trasformare il bene stesso.



deve sussistere un pubblico interesse;

può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge;

il soggetto espropriato deve essere indennizzato tramite pagamento di una somma di denaro.



A TITOLO DERIVATIVO: la proprietà passa al nuovo proprietario direttamente dal precedente. Si ha principalmente quando avviene per effetto di un contratto;

A TITOLO ORIGINARIO: chi ottiene la proprietà non ha alcun rapporto con il precedente proprietario, cioè non ottiene il diritto né tramite successione né contratto.



AZIONE DI RIVENDICAZIONE: il proprietario può agire contro chi abusivamente possiede o detiene la cosa oggetto del diritto per ottenere la disponibilità. È la più importante;

AZIONE NEGATORIA: viene esercitata dal proprietario per negare l’esistenza di un diritto reale sulla cosa oggetto di proprietà, affermata da un altro soggetto;

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI;

AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI.



diritto di un soggetto (proprietario) di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo. È il diritto reale più importante.Al proprietario competono due principali facoltà:Il diritto di proprietà è un diritto assoluto: si stabilisce un rapporto giuridico tra il proprietario e gli altri soggetti. Questi devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che ostacoli le facoltà che spettano al proprietario.“La proprietà privata riconosciuta e garantita dalla legge” (art 42 Costituzione), quindi non può essere eliminata da una legge ordinaria. La legge deve anche determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La funzione sociale indica che la Costituzione non ammette la proprietà per un pure interesse egoistico.L'è il fenomeno per cui la pubblica amministrazione impone coattivamente (cioè anche contro il volere del proprietario) il trasferimento della proprietà da un soggetto a un altro. Perché questa avvenga ci devono essere 3 presupposti:Il codice civile distingue due modi di acquisto della proprietà:Il proprietario che vede in qualche modo leso o minacciato il suo diritto di proprietà può ricorrere al giudice proponendo uno di 4 tipi di azioni: