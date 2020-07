Principi fondamentali del diritto amministrativo

Principi del diritto amministrativo (Costituzione)

1. Imparzialità: dovere di valutare e ponderare gli interessi rilevanti2. Buon andamento:- Economicità: rapporto tra risorse e risultati- Efficacia: rapporto tra obiettivi e risultati3. Legalità:- Legge come fondamento dell’attività amministrativa: l’amministrazione può fare solo ciò che la legge l’autorizza a fare (vale per i provvedimenti restrittivi)- Legge come limite dell’attività amministrativa: l’amministrazione deve sempre rispettare la legge- Tutela giurisdizionale: contro gli atti dell’amministrazione ci si può sempre rivolgere al giudice che valuterà le eventuali difformità rispetto alle norme.Principi (Carta dei diritto fondamentali dell’UE)4. “Diritto a una buona amministrazione”- Imparzialità, Adozione delle decisioni entro un termine ragionevole- Partecipazione, Accesso, Motivazione delle decisioniUlteriori principi (sull’organizzazione)5. Autonomia: rapporti tra Stato ed enti autonomi6. Decentramento: rapporti tra organi centrali e periferici7. Sussidiarietà: riparto delle diverse funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo.8. Principio di merito: accesso per concorso agli impieghi pubblici9. Distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, cioè distinzione tra le responsabilità dei politici e quelle dei dirigenti amministrativi.Ulteriori principi (sull’attività)10. Giusto procedimento (o del contradditorio): per provvedimenti che sfociano in misure restrittive, bisogna dare la possibilità agli interessati di essere ascoltati.11. Partecipazione: ha portata generale, implica il diritto degli interessati di partecipare ai procedimenti volti all’adozione di decisioni che li riguardano.Ulteriori principi (sulle scelte delle amministrazioni)12. Ragionevolezza: indica la plausibilità e giustificabilità della scelta operata dall’amministrazione e riguarda il bilanciamento d’interessi operato dall’amministrazione, che deve tener conto degli interessi rilevanti e non comportare un loro inutile sacrificio13. Proporzionalità: la scelta deve garantire il raggiungimento del risultato voluto, col minor sacrificio possibile14. Buona fede (o legittimo affidamento): l’amministrazione deve tener conto dell’affidamento generato nei privati dai suoi provvedimenti e comportamenti.