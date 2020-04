I principi costituzionali della magistratura

I processi in Italia

-I giudici sono soggetti terzi, imparziali e neutrali.-Vige il principio del giudice naturale= viene scelto prima del processo per evitare alcuna parzialità.-Principio del contraddittorio= sia il giudice che gli altri organi presenti in una sentenza hanno la stessa importanza, senza pregiudizi.-Principio della ragionevole durata= Non esiste una durata massima ne minima in una sentenza.-Obbligo di motivazione= un giudice deve sempre dare una motivazione per le scelte che prende.- Principio di doppio grado di giurisdizione= un grado può essere rivalutato più volte.1 Processo penale= Quando si viola una norma del codice penale (furto,detenzione,spaccio,omicidio ecc).2 Processo civile= Quando si viola una norma del codice civile, cioè tra civili(divorzio, liti condominiali ecc).3 Processo amministrativo= sono per la maggiorparte liti che riguardano sia i cittadini che la pubblica amministrazione.Ogni giudice e corte ha un tipo di processo diverso a seconda di quante volte il caso è stato trattato, qua sotto elenco i diversi tipiGiudice di pace o tribunale= primo reato civileCorte d'appello= sia secondo reato civile che penalecorte di cassazione= tratta il terzo reato per tutti i tipi di reatoTAR= è il tribunale amministrativo regionale