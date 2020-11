Previdenza e assistenza sociale - Riassunto

Previdenza e assistenza sociale

La previdenza sociale previene eventi futuri, incerti e dannosi che possono colpire i lavoratori subordinati (ad esempio malattia, infortunio, vecchiaia e disoccupazione. I due maggiori istituti previdenziali italiani sono l’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) e l’Inail (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro).Con l’assistenza sociale lo stato mette a disposizione misure di assistenza per il lavoratore che attualmente non possono lavorare (ad esempio assegni familiari, pensione e reddito di cittadinanza).Per avere il reddito di cittadina si ha bisogno di alcuni requisiti:- Essere cittadino italiano- Essere cittadino dell’Unione Europea- Essere cittadino extracomunitario con il permesso di soggiorno di lunga durata (= possibilità di rimanere in Italia per un tempo indeterminato)- Essere un rifugiato politico- Avere un ISEE inferiore a 9360€- Avere un patrimonio immobiliare, che non sia la prima casa di residenza, inferiore a 30000€- Avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6000€L’importo dell’assegno medio va dai 480€ ai 780€I requisiti per la pensione attuali, aggiornati a settembre 2019:- Quota 100: bisogna avere 62 anni di età e 38 anni di contributi- Pensione di anzianità contributiva: bisogna avere 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne- Pensione di vecchiaia: bisogna avere 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi