Pareri obbligatori e facoltativi per procedimenti amministrativi

Se richiesto, gli organi consultivi delle PA devono rendere pareri obbligatori entro 20 giorni dalle richiesta, se i pareri sono facoltativi, comunicano subito quale sarebbe il termine entro cui il parere potrebbe essere dato, non più di 20 giorni.Se termine decorre senza parere obbligatorio è facoltà dell’amministrazione richiedente procedere, se parere facoltativo l’amministrazione procede.Il responsabile del procedimento non è chiamato a rispondere per il mancato parere.Per amministrazioni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini, i pareri dell’organo consultivo non ci sono.Se l’organo consiliare ha esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta e parere reso entro 15 giorni da ricezione degli elementi istruttori.Se per legge o regolamento, l’adozione di un provvede richiede valutazioni tecniche di enti, che non provvedono entro il termine, il responsabile del procedimento richiede valutazioni tecniche ad altri enti o organi con capacità tecnica equipollente, eccetto per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e salute dei cittadini.Se prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di PA, questi vengono comunicati entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e documentazione. Termine interrotto presenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, entro il termine ma da rendere entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o schema di provvedimento, 90 giorni per le PA per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.Decorso il termine senza comunicazioni, si intende silenzio assenso, eccetto nei casi in cui l’Unione Europea richiede adozione di provvedimenti espressi.Documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi che servono per il procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione stessa o di altre, richiedendo agli interessati solo i dati per la ricerca del documento.Alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termine entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, la data di protocollazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione. Istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche senza ricevuta.