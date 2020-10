Obbligazioni solidali

Sappiamo che il codice civile presenta una vasta gamma di obbligazioni. Una tipologia di obbligazione particolarmente rilevante è sicuramente rappresentata dalla “obbligazione solidale“. Si tratta di un’applicazione particolarmente complessa e di tipo plurisoggettivo, cioè caratterizzata dalla presenza di più soggetti dal lato passivo che dal lato attivo del rapporto.Parliamo di solidarietà passiva nel caso in cui vi siano una pluralità di debitori in un unico obbligazione, infatti se vi è solidarietà, il creditore potrà chiedere l’intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori dell’obbligazione e non essere così costretto a chiedere parte dell’obbligazione a ciascuno dei debitori. Il pagamento che sarà effettuato da un solo debitore, libererà tutti gli altri debitori dall’obbligazione nei confronti del creditore.Il debitore, al quale è stata chiesta l’intera prestazione da parte del creditore, è obbligato ad eseguirla.Tuttavia quando parliamo di solidarietà, si fa riferimento alla solidarietà passiva poiché, a differenza di quella attiva, e presunta dalla legge, in particolar modo dall’articolo 1294 Del codice civile.Nel caso opposto, ovvero nel caso in cui vi siano una pluralità di creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore, vi sarà solidarietà attiva soltanto si espressa nella previsione contrattuale o legislativa.