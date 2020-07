Norme che regolano le funzioni amministrative

Le norme che regolano il diritto amministrativo

In via residuale, per ciò che non è disciplinato dal diritto amministrativo, si applica il diritto privato.Modi in cui le norme regolano le funzioni amministrative:- Previsione delle funzioni stesse: abbiamo detto che le funzioni amministrative trovano sempre fondamento in una norma che stabilisce che una certa attività deve essere svolta dalla p.a.- Esclusione, cioè per tutelare la libertà di determinati soggetti, le norme vietano che una certa attività sia svolta da una p.a.- Disciplinano l’organizzazione delle amministrazioni- la distribuzione delle funzioni tra amministrazioni pubbliche- art 118- principio di sussidiarietà: le funzioni amministrative sono attribuite in primis all’ente territoriale di minor dimensione territoriale che sia in grado di svolgerle, e solo in via sussidiaria intervengono quelli di dimensioni maggiori. Per quanto riguarda il rapporto tra amm. pubbl. e soggetti privati, si tende a favorire l’autonoma iniziativa di cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, mentre le p.a. dovrebbero limitarsi a incoraggiare/sostenere.- principio di differenziazione: a enti dello stesso tipo vengono attribuite funzioni diverse in base alla loro capacità di svolgerle (as. comune con pochi abitanti e comune con molti abitanti)- principio di adeguatezza: legato agli altri 2- rimedi al cattivo funzionamento delle amministrazioni (forme di controllo, ad es. gli atti amministrativi sono sempre sottoposti al controllo del giudice amministrativo)- norme generali sull’attività delle p.a. che si applicano allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative.- Buon andamento e imparzialità- Adozione delle decisioni entro un termine ragionevole- Partecipazione degli interessati ai procedimenti- Legge 241 del 90 (responsabile del procedimento, accordi tra amministrazioni, conferenza di servizi, contratti)Caratteri del diritto amministrativo- Giovane età- Genesi in parte legislativa e in parte giurisprudenziale- Disorganicità e frammentarietà  non è un diritto codificato, non vi è una legge fondamentale, è il frutto di poche norme generali e tante discipline speciali