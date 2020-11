Libri sociali

Secondo la normativa esistente in materie di obblighi di tenute di registri da parte delle imprese, è fondamentale la tenuta dei libri sociali, costituiti dai seguenti:- Il libro dei soci contiene per ogni categoria il numero e il tipo di azioni che sono state emesse dalla società, le generalità dei titolari delle azioni nominative e i versamenti effettuati.- Il libro delle obbligazioni contiene l’importo di tutte le obbligazioni sia emesse sia estinte e le generalità dei titolari delle obbligazioni nominative.- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nel quale vengono inseriti i verbali delle assemblee dei soci.- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.- Il libro degli strumenti finanziari emessi.Questi libri sociali devono contenere le annotazioni apposite, registrate in modo sistematico, i quali devono essere, inoltre, conservati e resi disponibili, nel caso in cui un’autorità di controllo ne richieda la consultazione al fine di compiere le dovute verifiche.