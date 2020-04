Legge elettorale del 2015

In seguito alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale del 2005, nel 2015 fu approvato un nuovo testo dal Parlamento. Per tenere conto dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la nuova legge ha introdotto un quorum (il 40% dei voti) per l’assegnazione del premio (che garantiva comunque alla lista vincente 340 seggi); in caso di mancato raggiungimento del quorum si prevedeva un secondo turno di ballottaggio, al quale la lista che aveva avuto più voti partecipava insieme alla lista che era arrivata seconda (attribuendo alla lista vincente al ballottaggio i 340 seggi); le liste erano presentate in collegi plurinominali di piccole dimensioni (dunque formate da un numero limitato di candidati), in modo da assicurare l’esigenza di conoscibilità dei candidati da parte dell’elettore; solo il capolista (con nome riportato sulla scheda) era eletto automaticamente, ma gli ulteriori eletti della stessa lista non erano bloccati, essendo previsto il voto di preferenza; solo il capolista poteva essere candidato in più collegi.La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale del 2015, ha dichiarato anche questa parzialmente illegittima con la sentenza n. 35 del 2017. La sentenza ha confermato che il legislatore può ben prevedere un premio di maggioranza all’interno di un sistema proporzionale e ha anzi ritenuto non manifestamente irragionevole la soglia del 40%. Tuttavia, essa ha dichiarato incostituzionale l’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio, sul presupposto che il ballottaggio non costituisse una nuova e distinta votazione, bensì la prosecuzione di quella svoltasi al primo turno, e che pertanto anche l’accesso al secondo turno dovesse essere subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti. Il sistema elettorale veniva così privato della sua caratteristica essenziale di sistema «a maggioranza garantita».Inoltre, la Corte ha ritenuto che non fosse legittimo permettere al capolista eventualmente eletto in più collegi, in quanto candidato «bloccato», di scegliere liberamente il proprio collegio di elezione, perché ciò gli avrebbe consentito di determinare quali fra i candidati votati con le preferenze sarebbero stati eletti oppure non eletti.