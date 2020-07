Istanza di diritto di accesso

Ognuno può richiedere pubblicazioni di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che siano stati omessi.L’istanza di accesso civico identifica documenti, informazioni p dati richiesti e non richiede motivazione.Istanza di accesso civico può essere trasmessa telematicamente e presentata:- ufficio che detiene dati, informazioni p documenti- ufficio relazioni con il pubblico- ufficio indicato su “Amministrazione trasparente”- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se oggetto di pubblicazione obbligatoria.Rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto per riproduzione copia.Per accesso civico, se presenti controinteressati, la PA deve comunicarlo loro con invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o telematica. Entro 10 giorni da ricezione, possibile opposizione.Decorso termine senza opposizione, PA provvede a richiesta di accesso civico.Procedimento di accesso civico de concludersi entro 30 giorni, se oggetto di pubblicazione obbligatoria provvede a pubblicazione comunicando link.In caso di accoglimento dell’istanza nonostante opposizione del contro interessato, la PA lo comunica all’interessato e provvede a trasmettere informazioni al richiedente non prima di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al contro interessato. Rifiuto, differimento e limitazione devono essere motivati.Nei casi di diniego totale o parziale a accesso civico, il richiedente si può rivolgere a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se accesso negato o differito per protezione dati personali, responsabile chiede a Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni da richiesta. Se risposta negativa richiedente può rivolgersi a Tribunale amministrativo regionale o a difensore civico. Il difensore civico risponde entro 30 giorni da presentazione di ricorso, se ritiene illegittimo diniego o differimento informa richiedente e comunica a PA. Se la PA non conferma diniego o differimento entro 30 giorni, l’accesso è consentito. Si può fare ricorso a risposta del difensore civico entro 30 giorni. Se accesso negato o differito per tutela interessi dati personali, il difensore civico chiede a Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni. Se domanda di accesso accolta, controinteressato può chiedere riesame e presentare ricorso a difensore civico.Accesso civico rifiutato se per evitare pregiudizio concreto a tutela di:- sicurezza pubblica e ordine pubblico- sicurezza nazionale- difesa e questioni militari- relazioni internazionali- politica, stabilità finanziaria ed economica- conduzione di indagini per reati e perseguimento- svolgimento attività ispettive- protezione dati personali- libertà e segretezza di corrispondenza- interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali- segreto di Stato e divieti di accesso o divulgazioneSe limiti riguardano parte dei dati, si deve consentire l’accesso a quello disponibili.Limiti applicati per idoneo periodo di tempo.