I diritti familiari

Gli atti riguardanti rapporti familiari sono contrassegnati da alcuni caratteri peculiari, A tali atti non è possibile estendere le regole della tua non mia negoziale. Essi si distinguono da altri atti, come accade con i contratti. all’accordo dei coniugi è riconosciuta una portata ben maggiore che in passato, esso è destinato ad operare in una griglia di principi inderogabili: in particolare ricordiamo quello della preminenza dell’interesse del minore e quello di necessaria contribuzione ai bisogni della famiglia.E alcuni atti familiari sono puri, personalissimi, tipici e formali, un esempio sono gli atti su cui venga sfondarti la stessa società coniugale si determini l’acquisto degli stati familiari.- Puri: non ammettono la posizione di termini o condizioni- Personalissimi: non ammettono la rappresentanza nel relativo compimento- Tipici: in quanto prefigurati secondo rigidi modelli legali- Formali / solenni: in considerazione dell’importanza che rivestono per le parti e della loro rilevanza sociale che impone spesso il compimento con l’intervento di organi pubblici.I diritti familiari sono diritti fondamentali della persona. Essi, in quanto tali, presentano diverse caratteristiche:- Indisponibili- Imprescrittibili- Intrasmissibili- Non PatrimonialiRicordiamo il diritto della persona al riconoscimento e al godimento del suo status e il diritto di contrarre il matrimonio liberamente, senza condizionamenti. Ecco perché la promessa di matrimonio non risulta essere vincolante al matrimonio.