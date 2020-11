Credito in senso giuridico - domande

Credito in senso giuridico - domandeNella s.s. vige la regola della sussidiarietà attenuata: che significa attenuazione della sussidiarietà?L’attenuazione della sussidiarietà nelle società semplice vuol dire che il socio può chiedere, in caso di debito, la preventiva escussione del patrimonio della società semplice, ovvero i beni della società devono essere escussi per primi.Cosa significa prorogatacita della società a tempo determinato?Proroga tacita della società a tempo determinato vuol dire che nel caso in cui la società abbia un termine di scadenza e non sia stato stabilito nulla sulla suo proroga, si intende prorogato automaticamente.Chi è il creditore particolare del socio?Il creditore particolare del socio è il soggetto che possiede un credito nei confronti di un solo socio della società.Cosa fa il creditore particolare del socio che compie atti conservativi, come il sequestro o il congelamento, della quota del suo debitore inadempiente?Il creditore particolare del socio compiendo atti conservativi sulla quota del debitore inadempiente può far si che gli utili spettanti al socio siano di suo diritto, e nel caso in cui questi utili siano insufficienti a soddisfare il credito, può richiedere la liquidazione della quota sociale.Cosa vuol dire liquidare?Liquidare significa trasformare il patrimonio sociale in liquidità, al fine di pagare i debiti della società e nel caso in cui ci sia dell’attivo rimasto, ripartirlo proporzionalmente tra i soci.Non vengono soddisfatti tutti i creditori e la società ha quindi ancora qualche debito ma ha già estinto tutto il patrimonio sociale, come possono agire i singoli creditori insoddisfatti?I creditori possono fare rivalere i propri diritti sui beni personali e non di prima necessità dei soci.