Corte di Cassazione - Composizione e competenze

Viene chiamata anche Suprema Corte. Essa è unica e ha sede a Roma. Si tratta di un organo collegiale che può giudicare o a sezioni semplici (3 civili, 1 per il lavorio e 6 penali) o a sezioni unite (civili e penali). La Corte di Cassazione si riunisce a sezioni riunite quando si tratta di controversie fra le varie sezioni oppure in caso di problemi di eccezionale importanza.La sua funzione è di valutare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, regola i conflitti di competenza e quelli di giurisdizione. Le sue sentenze non sono soggette ad ulteriori impugnazioni. Occorre precisare che la Corte di Cassazione non è un giudice di terza istanza. Essa non riesamina il merito della vertenza, raccogliendo e valutando prove e giudicando i fatti. Essa si limita a controllare l’osservanza delle norme procedurali, la logicità dei provvedimenti cioè che essi non contengano contraddizioni, la corretta interpretazione del diritto, cioè che il giudice non abbia sbagliato nell’interpretare una determinata norma. Per questi motivi, la Cassazione pronuncia soltanto sentenze di conferma o di annullamento ma non sostituisce un proprio giudizio non quello di un giudice di livello inferiore. Se si rende necessario un nuovo esame del merito della controversia, la Corte rinvia gli atti ad un altro giudice di merito. L’annullamento della Corte di Cassazione può essere “con rinvio” o “senza rinvio” a seconda che sia necessario ad un nuovo giudizio oppure la Corta possa emettere i provvedimenti necessari. Se la corta annulla con rinvio, essa rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha emesso la sentenza cassata.Può darsi che giudici appartenenti a ordini diversi [es. giudice ordinario (tribunale civile) e giudice amministrativo (T.A.R.)] dichiarino entrambi la propria giurisdizione e vogliano occuparsi entrambi di una certa controversia o, al contrario, nessuno voglia occuparsi di essa, negando così’ la propria giurisdizione. In questo caso, la Corte di Cassazione è chiamata a decidere quale organo giudiziario abbia in realtà il potere di “occuparsi” della materia trattata.