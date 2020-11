Contratto di società

Secondo l'articolo 2247 del c.c. con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.Questo contratto è:- plurilaterale, può essere stipulato da due o più parti- consensuale, si perfeziona con il consenso fra le parti- con comunicazione di scopo, le prestazioni sono dirette a raggiungere un comune scopoOgni socio deve conferire beni (in proprietà o in godimento) o servizi.L'oggetto sociale è l'attività economica scelta dai soci e deve essere lecito, possibile e determinato.La partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale al conferimento effettuato dal socio.La quota di partecipazione può però variare se scritto all'interno dell'atto costitutivo.Divieto del patto leonino -> è nullo il la con cui uno o più soci vengono esclusi dalla partecipazione agli utili e alle perdite.Capitale sociale -> valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci. È un entità numerica rigida perché non varia nel tempo, eccetto quando i soci non decidano di aumentarlo o di ridurlo, con una modifica dell'atto costitutivo.Capitale sociale versato -> insieme dei conferimenti realmente effettuati dai soci.Capitale sociale sottoscritto -> insieme dei conferimenti che i soci si sono impegnati a effettuare.Patrimonio sociale -> insieme dei conferimenti effettuati dai soci e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società. Può variare nel tempo e rappresenta la principale garanzia per i creditori della società.Patrimonio sociale lordo -> somma delle attività di una società in un preciso momento.Patrimonio sociale netto -> differenza tra le attività e le passività della società.Autonomia patrimoniale -> separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci.Può essere:- perfetta, nella società di capitali -> i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci- imperfetta, nella società di persone -> i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei sociPrincipio di tipicità -> non si possono creare tipi di società diversi da quelli previsti dalla legge (solo il legislatore può crearne altri).Le società commerciali hanno a oggetto un'attività commerciale (art. 2195 c.c.):- società in nome collettivo- società in accomandita semplice- società per azioni- società a responsabilità limitata- società in accomandita per azioniLe società non commerciali hanno a oggetto un'attività agricola (art. 2135 c.c.):- società sempliceUna società che ha a oggetto un'attività non commerciale può addottare qualsiasi forma -> società non commerciali a forma commerciale.Società di persone:- società semplice- società in nome collettivo- società in accomandita sempliceSocietà di capitali:- società per azioni- società a responsabilità limitata- società in accomandita per azioniNelle società di persone l'elemento personale prevale su quello patrimoniale.Se non si riescono a pagare tutti i debiti, i soci rispondono con il proprio patrimonio personale:- sussidiariamente, accade solo se non si può usare il patrimonio sociale- illimitatamente, rispondono con tutto il loro patrimonio- solidamente, ogni socio risponde anche per l'altroNelle società in accomandita semplice ci sono due tipi di soci:- soci accomandatari, rispondo in modo illimitato e solidale- soci accomandanti, rispondono in modo limitato al loro conferimentoLa quota del socio non è trasferibile senza il consenso di tutti i soci.Il socio di regola è un amministratore.Nella società di capitali l’elemento patrimoniale prevale su quello personale.Se non si riescono a pagare tutti i debiti, i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale, tranne nella società in accomandita per azioni:- soci accomandatari, rispondo in modo illimitato e solidale- soci accomandanti, rispondono in modo limitato al loro conferimentoLa quota del socio è liberamente trasferibile.Il socio nomina gli amministratori.Le società lucrative hanno l’obbiettivo di conseguire un lucro:- società di capitali- società di personeLe società mutualistiche hanno l’obbiettivo di offrire ai soci beni e servizi a condizioni più vantaggiose:- cooperative- società di mutua assicurazioneNazionalità della società -> appartenenza di una società a un preciso stato.Società unipersonale -> società formata da un solo socio:- è una società di capitali- l'atto costitutivo è rappresentato da un atto unilaterale- è una società a scopo di lucroNella società unipersonale il patrimonio della società è separato da quello del socio, a differenza dell’impresa individuale in cui il patrimonio dell’impresa si identifica in quello dell’imprenditore.Associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) -> l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa in cambio di un determinato apporto.Questo contratto è:- consensuale, si perfeziona con il consenso fra le parti- a prestazioni corrispettive, alla prestazione di una parte corrisponde la controprestazione dell’altra parte- aleatorio, l’importo che si deve dare all’associato non è predeterminatoL’associato è solo un creditore dell’associante e non un socio.Società in comodo -> ha l’obbiettivo di impedire l’intestazione di determinati beni a una persona fisica, per ottenere vantaggi fiscali.