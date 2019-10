Concetto giuridico di famiglia

Per comprendere il concetto privatistico di famiglia è necessario operare una distinzione tra:- famiglia in senso stretto: fa riferimento al nucleo famigliare, formato da persone fra loro conviventi (i coniugi e i figli posti sotto la loro responsabilità genitoriale). Fra i membri della famiglia intesa in senso stretto sorgono diritti e doveri: l’obbligo reciproco fra i coniugi alla coabitazione e alla fedeltà (art. 143), l’obbligo dei coniugi di istruire, educare e mantenere i figli (art. 147), l’obbligo per i figli di rispettare i genitori e di contribuire, qualora sia loro possibile, al mantenimento della famiglia (art. 315) e, infine, la podestà dei genitori sui figli minori (art. 316);- famiglia in senso più ampio: essa attiene ai rapporti famigliari non solo di stretta parentela, ma anche di affinità (cognati, suoceri, nuore, generi, ecc.). Il termine parentela allude a legami esclusivamente consanguinei tra due persone legate in linea retta (il padre con il figlio, il nonno con il nipote, ecc.) o in linea collaterale (fratelli germani o uterini) la legge non riconosce la parentela al di là del sesto grado e distingue (art. 74) tra parentela legittima (che lega persone unite da vincoli di sangue creati all’interno del matrimonio) e parentela naturale, che lega consanguinei concepiti al di fuori del matrimonio. Il termine affinità (art. 78) attiene invece al vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognato, genero, nuora, ecc.). Dal punto di vista legale, sia tra parenti che tra affini esiste il diritto e il dovere reciproco di prestare gli alimenti.I diritti di cui ogni membro della famiglia è titolare sono imprescrittibili, indisponibili e irrinunciabili. È fondamentale operare una distinzione tra obbligazione (da cui scaturisce la prestazione contrattuale) e obblighi relativi all’ambito famigliare, come quello all’educazione e al mantenimento dei figli, sottoposti a una giurisdizione del tutto propria. La loro diversa qualificazione come obblighi viene tradizionalmente impiegata per sottolineare la loro diversità rispetto alle obbligazioni.