Canto 5 Inferno - Analisi (4)

Inferno - Canto 5

Il quinto canto è il canto dei lussuriosi, che vengono sottoposti, seguendo la legge del contrappasso, al vento incessante di una tempesta, al pari di come in gita vennero travolti dalla passione amorosa, che li spinge verso una "ruina", dove Dante scorge alcuni dei lussuriosi più famosi, quali Semiramide e Cleopatra. La figura mostruosa che Dante e Virgilio incontrano è Minosse, una sorta di parodia della giustizia divina, che decide col muoversi della sua coda la collocazione delle anime dei peccatori all’interno del cerchio, questa zona dell’inferno meno larga ma dove si patiscono sofferenze maggiori.I personaggi più conosciuti sono Paolo e Francesca, che escono da questa folla di anime per colloquiare con Dante, al quale sono grati per rivolger loro parola; essi vennero uccisi da Gianciotto Malatesta, sposo grazie a un matrimonio combinato di Francesca e fratello di Paolo, che scoprí la loro relazione clandestina e li uccise (infatti si trova nella zona riservata ai traditori dei parenti) mentre erano impegnati nella lettura di uno scritto del ciclo di re Artù. Infatti la pietà che prova Dante non è tanto verso i due peccatori, ma piuttosto verso il fatto che lui è consapevole, essendone autore, di quanto possa essere pericolosa la letteratura di genere amoroso.