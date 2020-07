Analisi metrica Canto III Inferno

Analisi metrica e delle figure retoriche del canto 3 dell'Inferno

Ecco quali siano le principali figure retoriche del canto 3 dell'Inferno, cantica facente parte della Divina Commedia di Dante Alighieri:- nei versi 1,2,3 ad esempio "per me" è un'anafora;- nei versi "qui..ogne..ogne...qui" è un chiasmo;- nel verso 18 "il ben de l'intelletto" è una perifrasi; ( serve per individuare Dio)- nei versi 19 e 20 alla mia pose / con lieto volto altro non è che un enjambement;- nei versi 25 e 27 "lingue, favelle, parole, accenti, voci, son" è un climax;- nel verso 30 "come la rena quando turbo spira" è una similitudine;- nei versi 34 e 36 "questo misero modo/tengon l’animo" è un enjambement; anche nei versi 37 e 38 "a quel cattivo coro / delli angeli è un enjambement;- nel verso 48 esser non lassa è un'anastrofe;- nel verso 50 "misericordia e giustizia" è una metonimia;- nei versi 55 e 56 "ì lunga tratta/di gente" è un enjambement;- nei versi 59 e 60 "colui che fece per viltade il gran rifiuto" è una perifrasi;- nel verso 79 "vergognosi e bassi" rappresenta un'endiadi;- nel verso 81 "del parlar mi trassi" è un'anastrofe;- nel verso 83 è presente un'ipallage che è "antico pelo";- nel verso 92 è presente un altro enjambement che è "porti verrai";- "quinci fuor quete le lanose gote" all'interno del verso 96 è una sineddoche;- "forte piangendo" è un'anastrofe nel verso 106;- "peccatori" nel verso 108 è una perifrasi;- nel verso 130/131 è presente un altro enjambement: "la buia campagna/tremò"- nel verso 134 ad esempio "Che balenò una luce vermiglia" è una metonimia.- nel verso 136 "Come l’uom che ‘l sonno piglia" è una similitudine.per approfondimenti vedi anche: