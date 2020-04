Divina Commedia - Catone e Virgilio

Catone e Virgilio

Catone è il custode del Purgatorio, che appare nel Purgatorio. Egli è un pagano morto suicida che Dante stima molto.Catone per Dante è un martire: piuttosto che sottostare alla politica di Cesare che è quasi un dittatore, decide di uccidersi. Quindi Dante lo salva comunque nonostante sia pagano, compiendo un gesto cristiano e applicando al suo caso la misericordia (a differenza della teologia del suo tempo).Virgilio invece ufficialmente non è salvato, infatti si trova nel limbo, però ci sono molte tracce che ci dicono che invece si sia salvato. Ad ogni modo Virgilio è comunque il miglior personaggio della Commedia, sicuramente quello più importante e stimato da Dante. —> Dante scrive la Commedia mentre è in esilio, e quando si è perseguitati non si può sempre dire tutta la verità. Per questa ragione, possiamo dire che egli non abbia messo Virgilio per rimanere inosservato.Commedia legata ad una trinità di donne: Maria, Santa Lucia (martire siracusana), Beatrice. Maria manda Beatrice a chiamare Virgilio per fare da guida a Dante nel limbo.Commedia —> Vas DiavoliDe Monarquia —> libro messo all’indice dalla monarchiaSorveglianza e PunizioneDurante l’esilio questo è il regime a cui si è sottoposti.Questo binomio viene da Michelle Faucoult che ne ha scritto un libro a riguardo. Faucoult considerava sistemi di questo tipo i carceri, le scuole e gli ospedali.