Alighieri, Dante - Divina Commedia, attualità

Dante, il nostro influencer 2.0

Dante Alighieri (1265-1321) è stato uno scrittore e poeta italiano, tra i più importanti ed influenti, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. O meglio, è. Dante è incredibilmente e persino inaspettatamente attuale, nonostante i 700 e più anni di distanza tra il suo ed il nostro mondo. Sono tanti, con mio stupore, i collegamenti tra la Commedia di Dante e la sua visione del mondo e la società contemporanea in cui viviamo, siano essi per analogia o per contrasto/opposizione.Tra questi numerosi stimoli di confronto e di riflessione, l’argomento che mi ha colpita maggiormente riguarda l’emblematica ‘selva oscura’, celeberrimo concetto dantesco.È forse il più “banale”, proprio a causa della sua grande notorietà legata alla figura del sommo poeta, ma a parer mio il più profondo, di significato completo ed intenso, che rimane nascosto alla lettura superficiale e disattenta.Selva oscura: Dante ha utilizzato queste due parole in quanto di facile comprensione per tutti,poiché trasmettono un’immagine diretta, chiara e visiva.Il luogo simbolico in cui Dante si smarrisce all’inizio del poema (Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura,/ ché la diritta via era smarrita) viene da lui vissuto come un momento di confusione interiore (da ricordare che la Commedia è stata scritta durante il periodo in cui Dante venne mandato in esilio).