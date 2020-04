Alighieri, Dante - Suo Pensiero oggi

Pensiero di Dante oggi

Dante impiegò circa 16 anni a scrivere l’intera Commedia e si può dire che il poeta fiorentino abbia realizzato di proposito tutti i suoi collegamenti interculturali, che risultano attuali anche ai nostri giorni, oltre che accurati, stimolanti il pensiero e, secondo me, persino con temi e valori più importanti, efficaci e costruttivi per la vita nel mondo attuale rispetto agli stessi principi ed ideali diffusi oggi.L’attuale mancanza di una vera comunicazione, o comunque l’esistente ma troppo superficiale, futile ed effimera creata attraverso i social ed internet, si può collegare anche al sentimento di solitudine ed isolamento che caratterizza la nostra società. Nella modernità, si tende a convincere l’uomo che sia solo, è il concetto di isolamento: il distaccarsi da qualsiasi altra persona, l’essere convinti che nessuno ci possa aiutare, il cercare sempre di fare le cose da sé.Dante, invece, vuole tenere insieme la comunità della vita e anche la bellezza, lo splendore di essere “io”, di essere unico. Ma l’essenziale da cogliere è ‘non l’uno senza l’altro’. (Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura). Il grande poeta vuole unire due idee: l’espressione della peculiarità di ogni singola vita e l’impossibilità di una vita isolata, della condizione dell’uomo da solo, permettendo quindi la coesistenza di Comunità ed irripetibilità del singolo.Bisognerebbe, anche se, spesso, forse, si considera Dante troppo lontano dal periodo storico attuale oppure con una visione troppo diversa ed obsoleta rispetto alla nostra, andare a riscoprirlo, senza limitarsi a studi liceali, a volte superficiali e vaghi, al fine di comprendere il profondo messaggio dell’opera di Dante, stimolo di riflessione e crescita, esperienza di arricchimento morale e personale, estremamente attuale e vivo oggi, forse il nuovo, autentico “influencer” della nostra società.