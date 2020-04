Alighieri, Dante - Divina Commedia, riflessioni

Dante, la censura e le eresie

Dante compie questo viaggio “da vivo” : ai suoi tempi provocava dello scompiglio in quanto poteva essere considerato eretico. Nel 1300 il problema dell’eresia è molto importante e la pena per essere eretici era il rogo.→ Per questo Dante quando scrive ha dei problemi di censura, potrebbe essere condannato per le sue informazioni.Il potere con cui Dante si deve confrontare è la Chiesa di Roma, che Dante da una parte rispetta ma dall’altra attacca: questo avviene perché Dante ha una mente dialettica, ma non contraddittoria. Per questo Dante è un intellettuale che si impegna sia dal punto di vista sociale che culturale, ma anche di persona di rilievo che ha il coraggio di mettersi contro il potere più rilevante nei casi in cui non venga applicata la giustizia.Durante l’epoca di Dante l’eresia più diffusa sono i catari, che vengono sterminati. I Catari sono un movimento spirituale eretico, considerato dualista, ossia dividevano la realtà tra il principio del bene e il principio del male.Dante come guida sceglie un pagano, Virgilio. Questo dimostra ancora una volta che Virgilio fosse un personaggio interculturale.Interculturalità di Dante​ → Dante era un genio interculturale: nonostante fosse cristiano era interessato a tutte le altre culture religiose, quella musulmana, ebraica, ecc.Dante viene studiato non solo in Italia ma anche all’estero: molti poeti del novecento britannico ne hanno preso esempio (Eliot, Joyce). Questi oltre ai poeti italiani (Montale).