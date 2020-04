Alighieri, Dante - Divina Commedia, introduzione generale

Introduzione generale alla Divina Commedia

Dante è un cantore della dignità umana. La commedia è un’opera nella quale la centralità della dignità umana è costitutiva: Dante ha un’idea dell’uomo ricca e complessa ed è a conoscenza che l’uomo può essere disumano. Difatti esiste l’inferno, raffigurazione della disumanità, di una zona in cui l’uomo non è degno del suo nome.La commedia è divisa in tre cantiche che sono le tre raffigurazioni possibili dell’uomo:● uomo infernale;● uomo purgatoriale;● uomo paradisiaco.L’epistola 13 è una delle epistole più importante dedicata a Cangrande della Scala, che ospitò Dante nella seconda parte del suo esilio a Verona. In questa epistola (che alcuni ritengono possa non essere dantesca), vengono spiegate alcune cose della commedia, come se l’autore ci desse alcune direttive riguardo le sue intenzioni.L’epistola è scritta in latino; ad ogni modo Dante è considerato il padre della lingua italiana, scritta in latino volgare (nonché l’italiano parlato).Epistola a Cangrande:Status animarum post mortem → significato della commedia.Il significato allegorico invece è l’uomo in generale, a seconda che con le sue azioni abbia o non abbia meritato/agito bene o agito male.Dal punto di vista del significato letterale, la commedia è un viaggio nell’aldilà; invece il significato allegorico riguarda l’uomo in generale.