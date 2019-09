Alighieri, Dante - De vulgari eloquentia e Monarchia

Dante - Il De vulgari eloquentia e La Monarchia

Il De Vulgari Eloquentia

La Monarchia

Il De vulgari eloquentia fu composto da Dante tra il 1303 e il 1304; il tema dell’opera era la definizione di una lingua volgare illustre, capace di affiancare il latino con pari diritti espressivi.È un’opera incompiuta; doveva articolarsi in quattro libri, ma l’autore non finì neppure la stesura del secondo.Il primo libro, suddiviso in diciannove capitoli, dimostra la nobiltà del volgare illustre, superiore persino al latino (considerato da Dante una lingua artificiale); infatti il volgare è una lingua naturale, che viene appresa alla nascita senza studio.Al volgare del sì, cioè al volgare d’Italia, Dante rivolse un’analisi assai particolareggiata. Essa doveva essere: illustre, cardinale, regale e curiale.perché doveva essere luminoso in sé e capace di dare lustro a chi ne faceva uso nei suoi scritti;perché costituiva il cardine al quale facevano riferimento tutti gli altri volgari;perché se in Italia sarebbe esistita una reggia esso vi avrebbe trovato la sua collocazione più ovvia; eperché rispondeva alle norme stabilite dagli italiani più prestigiosi, rappresentanti una corte.Invece il secondo libro comincia a definire gli usi possibili del volgare illustre, e si caratterizza come un originale trattato di retorica.è l’unica tra le opere teoriche di Dante a essere stata completata; fu composta in latino tra il 1310 e il 1313; raccoglie in forma organica le idee politiche dell’autore ed è divisa in tre libri.Il primo libro argomenta la necessità della monarchia universale, essa ha il fine di garantire all’uomo le condizioni indispensabili alla realizzazione delle proprie potenzialità spirituali e pratiche.Il secondo libro è dedicato a considerazioni di carattere storico: l’Impero romano ha avuto origine dalla volontà di Dio, perché la parola di Dio potesse diffondersi meglio grazie all’unificazione del mondo sotto un’autorità unica.Il terzo libro è dedicato ai rapporti tra Impero e Chiesa. Dante afferma che entrambe le autorità derivano da Dio, e quindi sono tutte e due prive di ogni forma di subordinazione reciproca; entrambe sono destinate alla realizzazione dell’uomo e del conseguente duplice fine di esso: la felicità terrena, che deve essere garantita dall’imperatore; e la beatitudine eterna, la cui responsabilità ricade sul Papa.