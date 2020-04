Alighieri, Dante - Amici di Dante

Gli amici di Dante

-Giovanni Villani: era uno storico fiorentino che scrive un manoscritto chiamato “La Storia”. Era più giovane di Dante di 10 anni e decide di raccontare la storia di Firenze, in un’opera pubblicata nel 1321. Vi è un lunghissimo paragrafo su Dante, che riceve in vita una biografia: Villani fa una specie di ritratto, riconoscendogli una certa statura, ma dicendo anche che nella Divina Commedia si era vendicato (nel linguaggio fiorentino “presuntuoso, schifo e isdegnoso”)-Giovanni Boccaccio: è lo scrittore della letteratura italiana successivo a Dante; non ha mai conosciuto Dante, ma ne è l’esecutore testamentario, incaricato da Firenze.Prende tutti i manoscritti e la fama, poiché era un incarico importante. Boccaccio descrive Dante nel trattatello in onore di Dante come Villani, dicendo che “era superbo perché filosofo”. Quello che contraddistingueva Dante era l’animosità, che veniva fuori quando in esilio, in Emilia Romagna, qualcuno sparlava dei ghibellini (alleati dell’imperatore). Boccaccio ci aggiunge anche il ritratto fisico: volto lungo, naso aquilino e occhi grandi.Ugo Foscolo chiama Dante sulla tomba il “ghibellin fuggiasco”, dimostrandoci che andando avanti con l’età si fosse accorto che Firenze stesse degenerando, che quindi l’imperatore fosse l’unico capace di controllare la sua città.