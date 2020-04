Alighieri, Dante - “A ciascun’alma presa e gentil core”

“A ciascun’alma presa e gentil core”

Sogno del cuore mangiato. Viene rappresentato l’eros di Dante, non l’agape. Dante incontra Beatrice a livello simbolico: la incontra prima a 9 anni, poi a 18 (ce lo racconta nella Vita Nuova). C’è una simbologia numerica fra il 9 e il 18. Dopo averla incontrata, Dante si innamora e descrive questo processo in questo testo: furor amoris.Dante dice che erano passati 9 anni dopo aver incontrato la gentilissima (nobile interiormente). Nell’ultimo giorno gli apparve (non pare, che è un qualcosa di fulmineo) vestita di bianco, che è usato in modo simbolico (prima volta e non verrà usato in Francia) e simboleggia la nobiltà d’animo.Lei volge gli occhi, poiché Dante è un uomo d’amore e sa che l’amore passa dagli occhi, prendendo spunto da Cavalcanti.Dante è pauroso negli occhi, dopo averla guardata (Cavalcanti risiede in Dante).Beatrice è luce, è una donna mirabile (che ammiro, che guardo).Dante appartiene a quel mondo che identifica qualsiasi cosa come un segnale: il mondo Medievale vive nella simbologia, per questo vedere Beatrice all’ora nona ha un significato universale.Prima di addormentarsi, Dante prova dolcezza e beatitudine.Riga 11: va via dalle genti “mi partia de le genti”. L’amore è una faccenda personale, individuale. Il poeta racconta la sua soggettività, ed è scandaloso nel Medioevo che è un epoca collettiva.Riga 12: sonno o sogno? Si tratta di sogno, chiamato visione. Si può definire anche interiorità, desiderio. Dante mette nel sogno il fatto che si è innamorato.Amore=aspetto pauroso, fuoco, dice molte cose ma Dante ne capisce poche, poiché Amore è una divinità. Lui può capire con i sensi (l’anima vegetativa), non con l’anima razionale (anima intellettuale). Ego dominus tuus=citazione in latinoCuore che viene mangiato dubitosamente da Beatrice, piange mentre lo fa. Non vuole questo cuore poiché Dante non è degno.