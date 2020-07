Imperio de los austrias

Los austrias

Los dos territorios más importantes son. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan de hecho, no tanto por amor, se trató de un casamiento de. Fue un matrimonio que servía para sancionar una primera forma auténtica de unificación de los territorios de la península y de hechoconstituyan los territorios más fuertes e importantes, tanto por lo que concernía a la economía como por fuerte población porque eran los territorios más poblados y por lo tanto eran los territorios más interesantes y adecuados.Eran los dos muy fuertes aunque entre ellos tenía la. Cuando los reyes católicos se casaron lo primero que hicieron fue dea quienes hasta aquel momento habían tenido cierta autoridad y cierta importancia: los nobles de estos territorios y los municipios que tenían su autonomía por lo tanto su fuerza decidía en aquella autonomía. Los reyes entonces, sustituyeron el(el de la nobleza)por un(el de la Corona). Por otro lado enviaron a los municipios los corregidores que eran personas encargadas de recibir el pago de los tributos. Estas fueron 2 maneras para someter(y doblegar) a la nobleza o a los municipios. El gran problema de los reyes católicos era la diversidad religiosa: en España estaban los(hijos de musulmanes bautizados como cristianos) y estaban también los cristianos. Por reyes católicos los judíos, los musulmanes representaban el peligro para la unidad nacional. En efecto la unidad ideológica era no solo política sino también religiosa, entonces ellos contribuyen a fragmentar el pueblo. Pensaron entonces que había que empezar una forma de control sobre todo esto. Lo hicieron introduciendo el. Eso Tribunal tenía el papel de vigilar sobre la conducta de los cristianos nuevos: los musulmanes que se habían convertido al cristianismo (moriscos). En realidad no todos abrazaban el cristianismo, había muchos musulmanes que prefirieron quedarse en su propia religión. Así empezaron la expulsión de esos incluso con penas a muerte, también hubo unade los judíos/hebreos, que desde siempre no eran tolerados porque habían logrado una interesante consideración social en España, habían contraído matrimonios cristianos y gracias a esto tenían cargos sociales muy importantes y muchas veces se convertían en personas más importantes que los cristianos y eso empezó a soltar la envidia y por lo tanto la persecución contra ellos, fue más rígida sobre todo por este prestigio social que habían alcanzado. De hecho unaya tuvo lugar eny eso el Tribunal de la Inquisición no había que reforzar este comportamiento y rígido control hacia los judíos.Los judíos también trataban de mantenerse fieles a la religión hebraica y a esos judíos que se convertían a medias los llamaban bárranos(término despectivo que significa cerdo), los ofendían de una manera increíble. Los musulmanes que se habían convertido y los hijos de estos musulmanes se llamaban. Del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón nacióse dice que enloqueció por amor. Ella se casó cony de ese matrimonio nació(de Alemania)o I(de España). {Los reyes católicos recibieron del Papa la posibilidad de empezar la conquista que confiaron a. De hecho la conquista de los españoles se tradujo en un verdadero genocidio, los españoles fueron violentos e hicieron una conquista violenta y sin frenos. Hay muchos estudios sobre esto, hay quien defiende a los españoles y quien en cambio los condena por eso malos tratos conque se dirigieron a los indígenas. Destruyeron por completo ciudades que tenían unas historias suyas. Toda esta historia comienza de los reyes católicos.} Carlos V enredó untantos de los abuelos maternos(España y todos los territorios en el norte de África, Bélgica e Italia[Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña]) como de los abuelos paternos(Flandes, Borgoña y territorios en Alemania). Este imperio se parece a un mosaico porque está compuesto de un sí número de baldosines que corresponden a distintos lugares y naciones incluso de otro continente. Podemos comprender que era difícil gobernar un imperio tan grande con características diferentes por historia, lengua y tradición. Carlos V no quiso imponer unay esto quizás fue un error porque él quiso gobernar según la política medieval que no tenía nada que ver con la política renacentista que exaltaba el concepto de unidad y homogeneidad del Estado. Entonces él prefirió gobernar el imperio respetando las peculiaridades de cada cuál territorio. Pero en las intenciones de Carlos V hay una idea central: lay sobre todo la. Así que si al principio él incluso abrazó la reforma, sucesivamente se opuso a esta y empezó una continua guerra sin precedentes contra los infieles que podían obstaculizar al proceso de unificación. Él creía que la unidad religiosa servía a la unificación de todos los territorios. Esta idea por la que fue obsesionado lo llevó aque el imperio no pudo sostener y esto lo llevó a endeudarse más de una vez con los banqueros italianos (genoveses) y alemanes y fue así como Carlos V en un momento de especial crisis abdicó en favor de su hijo Felipe II. Él se interesó a las conquistas de territorios y a la unificación religiosa entonces se lucharon guerras de conquista y de religión. Estas guerras debilitan el Estado porque perdía hombres que morían en las guerras o que morían de hambre o enfermedades y porque se bloqueó la economía también. Ante un Estado y un imperio que empezaba a tener grandes problemas económicosI que no fue diferente de su padre porque él también siguió orientando su política hacia las guerras de conquista y de religión. De hecho él se comportó también como un burócrata porque le dio mucha importancia a la organización del imperio. Él gobernó de(monasterio al rededor de Madrid), un palacio convento del cual dirigía la política interna y exterior. Una de las más importantes guerras contra los infieles fue la guerra contra los turcos en Lepanto. Esta fue una conquista para los españoles pero había otras que fueron un verdadero fracaso por ejemplo la famosa invencible armada fue derrotada por las tropas de la Reina Isabel de Inglaterra. Además no fue capaz de prevalecer sobre los Países Vascos. Él también siguió obsesionado por judíos, musulmanes, protestantes y siguió con esas guerras de religión que a su vez siguieron empobreciendo el país. Felipe II pareció sentirse incapaz y a partir de ese momento todos los otros reyes como él, y empezaron aque eran los barrillos de hecho hombres sin escrúpulos, avariciosos, hombres con sus propios intereses a los que no les interesaba una política adecuada para el país. Y estos fueron los que empeoraron los problemas sociales y económicos. Después de Felipe II en efecto continuando con esta política y con los barrillos, entra Felipe III que cometió errores muy graves. Él promulgó una ley para la expulsión de los moriscos y entonces esto significó un otro golpe para la economía porque los moriscos se dedicaban a la agricultura y esto significó quitar fuerza al trabajo en los campos y por lo tanto no permitir que hubiese una cosecha y todo más. El País siguió empobreciéndose, llegaron a epidemias y la población se fue reduciendo.