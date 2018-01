Recensione film in inglese

L’attimo fuggente

Dead Poets Society

Il film L’attimo fuggente è stato diretto nel 1989 dal regista Peter Weir e avente come protagonista Robin Williams. La storia si svolge in un college molto tradizionalista del New England, dove un simpatico insegnante – il professor Keating - anticonformista e molto aperto incoraggia gli alunni della sua classe a far emergere nello studio e nella loro vita la loro personalità, inseguendo i propri sogni, agendo e pensando secondo le proprie idee, senza pensare con la testa dei propri nonni e familiari. Il professor Keating invita i suoi alunni sostanzialmente a cambiare il mondo con il potere delle parole. Una delle vicende più dolorose del film sarà la morte di uno degli studenti del college che, dopo essere entrato in una situazione conflittuale con i propri genitori, sceglierà purtroppo la vita del suicidio. La responsabilità di quanto accaduto verrà purtroppo a ricadere su Keating che sarà costretto ad abbandonare il college, da cui verrà cacciato. Nonostante tutto però i suoi alunni non lo dimenticheranno mai e serberanno la sua figura e i suoi insegnamenti nel loro cuore.Dead Poets Society is a film directed by Peter Weir in 1989, starring Robbie Williams. The plot takes place in a very conservative college in New England, where a friendly teacher – professor Keating -, nonconformist and open to change, encourages the pupils of his class to find out their own personalities in study and life, to follow their dreams, to act and think independently and not by following their relatives’ and grandparents’ expectations. Essentially, professor Keating incites his pupils to change the world through the power of words. One of the most heart-breaking scenes of the film is the death of one of the college’s students who, being in conflict with his parents, chooses to take his own life. Unfortunately, professor Keating is blamed for this death, and he is forced to leave the college. Nonetheless, all his pupils will never forget him and will always remember him and all his lessons.

A cura di Suzy90