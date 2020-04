La vie quotidienne dans le Paris du Moyen Âge

Contrairement à la majorité des villes du Moyen Âge régies par une charte communale, Paris est administré par le représentant du roi, appelé le prévôt, qui réside au Grand Châtelet. Mais la puissante communauté des marchands administre Paris de facto. Sous la monarchie de Saint Louis, pendant la seconde moitié du XIII siècle, la capitale est officiellement administrée par le prévôt de Paris et par le prévôt des marchands.Le but de ce dernier, aidé par quatre échevins, est de contrôler le commerce fluvial, de surveiller les ports, d’encaisser les taxes et d’entretenir la ville.Les professions sont très nombreuses. D’après un registre de l’époque, nous apprenons qu’ il y avait les métiers de l’alimentation (boulangers, meuniers, taverniers), les métier de l’habillement (drapiers, teinturiers, tisserands), les métiers de l’armement et de l’artisanat. Il existait donc des corporations. Les artisans sont concentrés sur la rive droite et souvent ils se regroupent, comme nous renseigne la toponymie. La corporation des bouchers est la plus riche et la plus puissante ; la plus grande boucherie se situe près du Châtelet. Une autre corporation très riche est celle des nautes, ou marchand de l’eau qui s’occupent de tout le trafic sur les eaux de la Seine ; d’eux dépend le ravitaillement de la ville ; ils disposent d’une juridiction reconnue par le roi et il vont donner naissance à la bourgeoisie urbaine. Le sceau de la corporation, où figure un bateau, devient celui de la ville et la devise en latin « Fluctuat nec mergitur » est toujours celle de Paris.En tant qu’urbanisme, le Paris médiéval présente un dédale de ruelles très tortueuses, dont la plupart n’a pas de nom. Les habitants ont alors comme point de repère les paroisses et les enseignes des échoppes. L’étroitesse des rues est accentuée par l’encorbellement des maison : les étages avancent un peu plus que le précédent au-dessus de la rue. La plupart des maison, dont le rez-de-chaussée sert aussi d’atelier ou de boutique, sont construites en bois, en terre et en paille. Les toits sont recouverts en chaume qui, toutefois est bientôt abandonné au profit de la tuile. Les maisons n’ont pas d’hygiène, ce qui engendre beaucoup de maladies comma la malaria. Les maisons couvertes de pierre ou d’ardoise sont réservées à l’élite. La saleté est présente partout : l’écoulement des eaux sales se fait per une rigole au milieu de la rue, ce qui oblige les habitants à longer les maisons. Les bouchers égorgent les bêtes sur la chaussée qui est, par conséquent, inondée de sang et les abats attirent les rats. Philippe Auguste, écœuré par l’odeur pestilentielle provenant des rues ordonne, en 1186, de paver certaines rues avec de solides pierres carrées de grès.Des vergers et des grands potagers sont plantés au nord de la ville. La rive gauche est couverte de vignobles ; les céréales sont importés des plaines au nord de Paris et de la Beauce. Le poisson est pêché dans la Seine. Les ports aménagé sur la Seine contribuent au ravitaillement et à la prospérité de la capitale. Chacun a sa spécialité : vin, blé, sel, charbon. La principale source d’approvisionnement en eau, c’est la Seine. Pourtant elle est pleine d’ordures et polluée par les tanneurs, les bouchers et les teinturiers. Cela n’empêche pas les lavandières d’y laver leur linge er les Parisiens de boire son eau. Les habitant utilisent aussi l’eau des puits qui, toutefois, est d’une piètre qualité car la nappe phréatique est souillée par les infiltrations, par les fosses d’aisance ou par les cadavres des cimetières. En 1182, on commence à voir les premières fontaines publiques aux Halles qui sont alimentées par des aqueducs construits par les ordres religieux. En général, Paris est pauvre en eau ; en effet, il est existe même la corporation des porteurs d’eau qui s’occupent d’approvisionner les maison en eau : très souvent il s’agit de l’eau de la Seine.