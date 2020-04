Paris: la rive droite vers la fin du Moyen Âge

À la fin du Moyen Âge, la ville de Paris est organisée en trois pôles : la rive gauche qui concentre les étudiants ( les escholiers, comme on disait à l’époque), les Sorbonnards et les métiers artisanaux liés au livres, la rive droite qui correspond à la ville marchande où Philippe-Auguste a créé le premier marché permanent, ancêtre des Halles ; et, enfin, au milieu de l’ Île de la Cité siège des fonction religieuses et politiques.La rive droite bruissait de dizaines de métiers avec leurs étalages donnant sur la rue. Les marchands de l’eau avaient développé le port de Grève, même si, en réalité, il s’agissait de petits points d’appontement spécialisés. La ville comptait déjà 200.000 habitants, le trafic était important et les corporations très puissantes. Elles sont tellement puissantes, qu’Étienne Marcel, le prévôt des marchands, arriva même à menacer la monarchie au XIV siècle. Les traces architecturales de cette fin de Moyen Âge sont nombreuses , surtout dans le Marias. Un ambiance médiévale nous est donnée par la rue François-Miron, tracée sur une voie romaine remontant au IIe siècle. Et où deux maison du XVI siècle côtoient des structures médiévales. Dans des Archives on trouve l’unique cloître médiévale parisien. Dans le quartier on trouve également les plus vielles maison parisienne qui datent du XV siècle. Pas loin du Châtelet, il y avait la Grande Boucherie où les bouchers abattaient, éviscéraient, désossaient bovins, ovins e chevaux et comme les tanneurs, les selliers et le teinturiers du quai de la Mégisserie, déversaient également à ciel ouvert leurs déchets. Les odeurs désagréable c’était normal. Les bouchers étaient très riches, à tel point qu’il financèrent la reconstruction de l’église de Saint-Jacques, qu’ on appela Saint-Jacques-de-la-Boucherie. De cette église qui à l’époque gardait une relique de Saint Jacques, il ne subsiste que le clocher en style gothique flamboyant : c’est la Tour Saint-Jacques.Ce clocher haut de plus de 50 mètres a été restauré en 2009. À son sommet, on placé une statue de saint Jacques, entourée de sculptures symbolisant les quatre évangélistes, c’erst-à-dire l’ange, le lion, le bœuf et l’aigle.La ville résonnait des harangues poussées par les colporteurs et les marchands ambulants. Mais le véritable ventre de la rive Droite étaient les Halles, créées par Louis VI et couvertes en bois par Philippe Auguste. Malgré la puissances des corporations, les Halles restaient le marché du roi.