La Tour Eiffel

Le projet d’une tour de 300 mètres est né à l’occasion de la préparation de l’exposition universelle de 1889. Les deux principaux ingénieurs de l’entreprise Eiffel, Emile Nouguier et Maurice Koechlin, ont l’idée en juin 1884 d’une tour très haute conçue comme un grand pylo^ne formé de quatre poutres écartées à la base et sa rejoignant au sommet, liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers.Les travaux avaient à peine commencé que parai^t, le 14 février 1887, la protestation des artistes contre « la Tour de M.Eiffel » adressée à M.Alphaud, directeur des travaux de l’Exposition. Elle est signée de quelques grand noms du monde des lettres et des arts et les injures fusent : « lampadaire véritablement tragique…, haute et maigre pyramide d’échelles de fer…, squelette disgracieux et géant…, tuyau d’usine en construction…, une carcasse qui attend d’e^tre remplie par des pierres ou des briques… ».Eiffel répond à la protestation des artistes dans une interview, accordée au Temps le 14 février 1887, qui résume bien sa doctrine artistique : « Je crois, pour ma part, que la Tour aura sa beauté propre…je prétends que les courbes des quatre are^tes du monument donneront une grande impression de force et de beauté… ».Les polémiques s’éteindront d’elles-me^mes à l’achèvement de la tour face à l’immense succès populaire qu’elle rencontre. Elle reçoit deux millions de visiteurs pendant l’exposition de 1889.Et si la Tour était en 1889 une colossale attraction de foire, elle devient dans les années 1920 un symbole de modernité et d’avant-gard qui inspire poètes, cinéastes, photographes et nombreux peintres.