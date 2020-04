La Sainte-Chapelle et ses vitraux

La Sainte-Chapelle c’est l’œuvre magistrale de Saint Louis. Édifiée en 1248, au cœur de la Cité, est l’un des chefs-d’œuvre de l’art gothique rayonnant grâce à la splendeur de ses vitraux. Ils expriment la foi et les inquiétudes du roi à la veille de son départ en croisade. Son architecte, peut-être Pierre de Montreuil, a édifié cette chapelle pour les reliques de la Passion du Christ, dont la couronne d’épines et un morceau de la vraie croix.acquises à grands frais par le roi aux Vénitiens et à Badouin II, empereur byzantin. Si les reliques sont aujourd’hui disparu de la chapelle, on ne se lasse pas d’admirer la lumière qui se dégage des vitraux, la légèreté et la verticalité de la construction. À l’intérieur, les vitraux occupent plus de place que la pierre. Les quinze baies verticale de la nef unique, qui s’étirent sur plus de 15 mètres de hauteur, constituent un ensemble extraordinaire à couper le souffle et encore plus lorsque le so0leil y envoie ses rayons de lumière. La chapelle se divise en deux niveaux, selon le modèle palatin, qui, à l’origine n’étaient pas reliés : la parti basse était réservée aux serviteurs lors de l’office et l’étage, où étaient présentées les reliques, était réservé à la famille royale et à son entourage.La Sainte Chapelle le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Plus de 1.100 scènes de la Bible illustrent les vitraux : l’Ancien Testament sur la façade nord et sud e le Nouveau Testament dans l’axe de la nef. Saint Louis apparaît comme l’égal des rois d’Israël. La rosace occidentale, transformée à la fin du XVe siècle, reflète l’angoisse spirituelle du souverain, qui se prépare à partir en croisade, en évoquant l’Apocalypse de Saint Jean.Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les vitraux ont été tous démontés et emballés pour en éviter la destruction de la parte des Allemands.