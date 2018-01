Sud-Est en France - Description

Le Sud-Est : description

Le Sud-Est comprend

La Région Rhône-Alpes

La Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Région Rhône-Alpes s’étend de la vallée du Rhône à l’est ,vers les Alpes. La capitale de cette grande région industrielle est Lyon. Du pont des relations internationales, la région occupe une place privilégiée : elle est proche de la Suisse et de l’Italie et elle se trouve à mi-chemin entre Paris et la Méditerranée. Alors que Lyon est la ville la plus peuplée et importante du point de vue économique de la vallée du Rhône, Grenoble est la deuxième ville de la région, en pleine expansion industrielle, centre de la Savoie. La Savoie qui était un royaume indépendant jusqu’à l’unité italienne est une région montagneuse qui attire des touristes depuis toujours pour ses stations thermales, comme Evian, située sur le Lac Leman. La Savoie est aussi le centre français par excellence des sport d’hiver et de l’alpinisme : Courchevel, Chamonix, Alberville ce sont les villes les plus renommées. De nombreux point de passage la relient à l’Italie : le col du Fréjus, le col du Mont Cénis, et surtout le tunnel du Mont Blanc reliant Chamonix à Courmayeur.La Provence-Alpes-Côte d’Azur jouit d’un paysage très varié : à l’est les Alpes Maritimes, qui touchent la frontière italienne, se caractérisent par des villes de renommée mondiale pour le tourisme balnéaire (Nice, Cannes, Menton, Antibes, Saint Raphael, Juan-les-Pins) grâce à leurs plages et à leurs « calanques » (criques rocheuses) ; à l’ouest, les villages sont perchés sur des collines au-dessus des gorges profondes, comme les Gorgesdu VerdonBeaucoup d’artistes comme Van Gogh, Gauguin, Chagall e Picasso ont travaillé sur la Côte-d’Azur à cause de la qualité de la lumière.La Provence doit son nom au mot latin « provincia », car c’est première zone de l’ancienne Gaulle a être occupée par les Romains et la derrnière à être quittée et donc, celle où l’influence romaine a duré plus longtemps. Les vestiges romains sont nombreux dans la région : les arènes de Nîmes et d’Arles, le théâtre antique d’Orange, le Pont du Gard, un aqueduc qui amenait les eaux d’une source à Nîmes et l’ensembles des restes à Vaison-la RomaineL’industrie de la région comporte la construction navales, l’aéronautique, l’armement, l’industrie chimique et tertiaire et surtout le tourisme. A remarquer la production de parfums a Grasse qui date du XVI siècle et la culture de la lavande, très répandue dans l’arrière-pays.