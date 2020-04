Périgord - descritpion

Le Périgord est une région historique français qui s’étend de la base du Massif central en direction du sud-ouest en comprenant la Dordogne et une partie de l’Aquitaine.La Dordogne est composée de tout un ensemble de petits pays aux caractères géographiques différents reliés entre eux par une forêt qui est présente partout et de nombreux cours d’eaux.Le Périgord est constitué par des plateaux et de collines calcaires entre les hauteurs du Limousin et la plaine d’Aquitaine. En fonction des cultures pratiquées et de la végétation, les habitants de la région on donné au Périgord un nom différent : on distingue alors le Périgord vert, le Périgord blanc (ou Périgord centrale) le Périgord noir et le Périgord pourpre.L’appellation Périgord vert évoque l’abondance des herbes, les cours d’eaux et les prairies. La région est recouverte de bois où poussent le chêne et le hêtre, l’épicéa, le pin et le châtaigniers. Sur les étendues plates poussent les ajoncs, les bruyères et, dans le sous-sol, les mousses et les fougères. Au nord, il arrive que le sol soit parsemé de blocs arrondis de couleur grisâtre. Les rivières qui traversent la région ont toutes un caractère torrentiel.Le Périgord blanc est constitué de terres crayeuses dont l’aspect blanchâtre ressort après le labour. Au printemps, le champs se recouvrent de céréales (blé, seigle et avoine) et de colza ce qui a favorisé le développement de petites villes industrielles.Le Périgord noir est formé de hautes collines qui atteignent 300 mètres d’altitude, où poussent en grande quantité les forêts de châtaigniers, de pins maritimes et de chênes verts. La région est traversée par la Dordogne qui décrit des méandres très amples, aux pieds de parois vertigineuses. Ici, se sont réfugiés les hommes du Paléolithique supérieur. Les forêts sont souvent découpées par des clairières où l’on a construit des hameaux et des maisons isolées, surtout des maisons en pierre ocre aux toits de tuiles plates.Dans la partie sud-ouest on a le Périgord pourpre, c’est-à-dire la région de Bergerac. La couleur rappelle celle des feuilles des vigne, en automne. En effet, c’est le pays de la vigne, des arbres fruitiers et des bastides. Un climat particulièrement doux et des automne ensoleillées favorisent les vendanges tardives des raisons du Montbazillac. La région est très fertile et de riches cultures y sont pratiquées partout.