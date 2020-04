Alpes françaises - Gastronomie

Les Alpes française - Gastronomie

La gastronomie des Alpes est simple mais d’une grande qualité.Sur le marché, on trouve une charcuterie variée à base de porc ainsi que des saucissons d’âne ou de chèvre. Les lacs est les nombreuses rivières fournissent des poissons tels que les truites, les brochets, la perche.Les plats les plus répandus sont à la base de pommes de terres coupées en lamelles, en carrés ou râpées cuites au four ou à la poêle avec du lait, de la crème, du beurre, de l’ail et des lardons.Parmi les plus connus, il faut rappeler le gratin dauphinois. La région de Grenoble propose bien d’autres sortes de gratins, au potiron par exemple ou, plus raffiné, aux queues d’écrevisses.Les fromages entrent dans la plupart des spécialités savoyardes qu’on accompagne de charcuteries fumées et de vin blanc sec. Dans le gratin savoyard on saupoudre de fromage (= la tomme) râpé la pomme de terre que l’on gratine au four. Très proche du gratin savoyard est la tartiflette : il s’agit d’alterner pommes de terre en tranches et reblochon coupé en fine lamelles sur plusieurs couches, y ajouter de l’ail haché, des fines herbes, du sel et du poivre puis de la crème fraîche.La fondue savoyarde, elle aussi est à base de fromage (emmenthal, comté et beaufort) : la viande de la fondue bourguignonne est remplacé par le fromage que l’on fait à la chaleur d’une bougie e dans lequel on trempe du pain passé au grill.Dans certains endroits des Alpes, là où le climat est plus climat, sur les rives des lacs ou sur les adrets, on pratique la culture du vignoble qui donne des vins, dont certains étaient déjà connus à l’époque de la conquête de Gaulle. Les vins de Savoie, blancs ou rouges, souvent d’ Appellation d’Origine Contrôlée viennent surtout de la région de Chambéry et ils accompagnent très bien la cuisine locale, plats de poissons ou fromages.En tant que dessert, la région propose le gâteau aux noix (la région de Grenoble est une importante zone de production des noix), le gâteau de Savoie et les tartelettes aux fruits de bois (fraises, myrtilles, framboises, fraises de bois).Les digestifs et les liqueurs sont très variés grâce à la grande diversité des plantes, entre autres gentiane ou génépi, qui poussent en montagne. Parmi toutes les liqueurs, il faut rappeler la chartreuse, considérée un « élixir de longue vie » dont la recette aux 130 plantes, remontant au XVIIe siècle, reste un secret.