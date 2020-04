Saint Denis, premier évêque de Paris

Saint Denis, le premier évêque de Paris

Verso l’an 250, Denis, évêque italien, fait son entrée dans Lutèce avec deux compagnons, Rustique et Éleutère. Sa mission est d’évangéliser ces Gaulois qui admirent à la fois dieux gaulois et dieux romains, comme le prouve le pilier de Nautes. Ce pilier a été érigé sous le règne de Tibère et les sculptures dont il est décoré représentent les Dieux romains e les dieux gaulois ; ce mélange souligne que la culture romaine n’a pas anéanti la culture celte des Gaulois En empruntant le cardo maximus jusqu’au forum, Denis découvre le mode des vie de ces Gaulois, livrés aux plaisirs et aux rituels païens.Il est venu pour prêcher et faire découvrir une nouvelle religion : le christianisme. Mais les adeptes sont persécutés par les autorités : l’évêque doit bientôt s’éloigner du cœur de la ville. Et il s’installe sur la rive gauche. C’est dans crypte, au niveau du 14, bis rue Pierre-Nicole, dans le 5e arrondissement qu’il donne ses premières messes.Les foules qui l’on suivi se convertissent. En 257, des légionnaires entreront dans cette cathédrale. Denis est arrêté, est condamné à mort pour avoir prêché le Christianisme. Il est décapité sur la colline qui se dresse au nord de Lutèce c’est Montmartre, littéralement « mont des Martyres », où les Romains avaient édifié un temple dédié à Mercure. Ses deux compagnons subiront le même sort et leur souvenir est présent dans la rue Saint-Rustique et dans la Rue Saint-Éleutère près de la place du Tertre. Au Louvre est exposé un retable d’un peintre inconnu, remontant au XVe siècle qui représente Denis à côté de Charlemagne, à l’allure byzantine, tenant sa tête dans ses mains. Pour cela, le saint est di « céphalophore ». La crypte du Martyrium, rue Yvonne-Le-Le Tac, dans le XVIII arrondissement, se situerait à l’endroit précis du supplice. Louis VIU fondera en 1133 sur la colline une abbaye bénédictine, lieu de dévotion des pèlerins. Selon la légende, le corps de l’évêque, transfiguré par l’apparition du Sauveur, s’anime tout de même et se met en marche. Denis prend sa tête décapitée dans ses mains et il marche pendant six kilomètres, au nord, en direction de l’actuelle ville de Saint-Denis. Sur le lieu de son tombeau, le roi Dagobert érigera une abbaye, qui deviendra l’actuelle basique de Saint-Denis, première cathédrale de Paris