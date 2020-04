Paris au IVe et Ve siècles

À la fin du IIe siècle, l’Empire romain connaît une importante crise politique. Il est menacé à ses frontières par des peuples barbares et les attaques et les pillages, dans le nord de la Gaule, amènent à une modification du paysage de Lutèce. Dès le IVe siècle, la ville se replie sur l’Ile de la Cité, alors formée de plusieurs îlots.L’île est fortifiée pour faire face aux attaques. La rive gauche, cœur de la ville, est délaissée en grande partie. Nombres de monuments sont en ruines. Leurs pierres servent à la construction de rempart (on peut en voir une partie dans la crypte archéologique de parvis de Notre-Dame)qui encercle l’île, d’une largeur de 4 à 10 mètres. L’île devient centrale un palais, résidence provisoire de l’empereur, sur l’actuel marché aux fleurs, des thermes et une grande basilique (= bâtiment civil, lieu de réunion).Lors des campagnes militaires, Lutèce est utilisée comme base. Julien, qui a réussi a reconquérir les places fortes en Germanie, vient s’y reposer en 357, avant d’être proclamé empereur en 360. Julien est un amoureux de Paris, comme en témoignent plusieurs de ses écrits.. De la ville, il aime la limpidité des eaux du fleuve et la clémence de la température. Malheureusement de sa résidence secondaire il ne reste plus rien. C’était une belle villa romaine construite sur la pointe de l’Île la Cité actuelle où aujourd’hui s’élève le Palais de Justice. Pendant ce temps le Christianisme continue à se répandre dans la ville romaine. L’expression « Paris » (=Civitas Parisii) remplace peu à peu Lutèce. C’est la fin d’une époque.Au Ve siècle, les invasions barbares se font nombreuses. Wisigoths, Burgondes, Francs, Alamans occupent tour à tour la Gaule. Paris est épargné, jusqu’à ce qu’ Attila, roi des Huns, en prenne la direction. C’est là qu’intervient Sainte Geneviève, qui apparaît comme une résistante à l’envahisseur. Celle que l’on présente souvent comme une bergère de Nanterre, guérisseuse, impose, avec l’évêque de Paris, Saint Marcel, le combat aux Parisiens en les assurant de la protection de Dieu. Le miracle a lieu car les Huns passent leur chemin et se dirigent finalement sur Orléans. Geneviève, canonisée, deviendra la patronne de Paris.En 486, elle traite avec Clovis. Ce chef des Francs, converti au catholicisme, en 508, deviendra chef de toute la Gaule. Geneviève meurt en 502 et il est inhumé sur le mon Lucotitius, future montagne Sainte-Geneviève, dans une église dont le clocher est encore visible à l’intérieur du Lycée Henri IV. Quant au sarcophage de la patronne, il a été retrouvé en 1802 et transféré en l’église Saint-Étienne-du-Mont.