Basilique de Saint-Denis : histoire et description

La Basilique de Saint-Denis est une ancienne abbaye royale, élevée au Ve siècle sur un site gallo-romain, devenue ensuite nécropole des rois de France. Ce monument est aussi le premier chef-d’œuvre de l’art gothique. À l’origine, sur la sépulture du martyre sain Denis, le premier évêque de Paris mort au IIIe siècle, est édifié au Ve siècle une basilique qui devient un lieu de pèlerinage très fréquenté.Cette abbaye dont le roi Dagobert est le bienfaiteur, devient bientôt l’une des plus puissantes et riches de Paris, notamment grâce à la célèbre et très fréquentée foire médiévale du Lundit. On commence à avoir un changement au XIIe siècle lorsque Suger est élu abbé de Saint-Denis. Ce dernier décide d’agrandir d’édifice, remontant à l’époque carolingienne, pour accueillir la foule : il crée un édifice d’un genre tout à fait nouveau. C’est une révolution architecturale. Dans les années 1130, la façade ouest est élevée, dans un style que l’on avait alors déjà pu apercevoir dans les cathédrales normandes. Ce qui constitue une grosse nouveauté c’est une impressionnante rosace percée au-dessus du porche et un ensemble sculpté jamais réalisé jusque-là, sur les thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Sur le portail central s’impose le Jugement dernier, avec le Christ entouré de ses apôtres et les anges sur le tympan. Le portail sud montre saint Denis et ses deux compagnons, Éleuthère et Rustique, la veille de leur martyre.Le 11 juin 1144, Louis VII et Aliénor d’Aquitaine, accompagnés de tous les grands du royaume, assistent à l’inauguration du chevet. Jusqu’ alors ion n’avait jamais vu une construction de ce type, d’unetelle légèreté et d’une pareille luminosité. Alors que les édifices de l’époque étaient obscurs, l’assemblée découvre une association des plus subtiles entre la pierre et le verre qui permet de faire pénétrer dans l’édifice une lumière quasi divine, car « Dieu est lumière » selon la pensée théologique de Suger. La fusion des différents espaces est réalisé grâce à des colonnes d’une finesse jamais vue. On circule dans un double déambulatoire qui ouvre sur neuf chapelles éclairées pare d’immenses verrières. Cet édifice, premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique, bouleverse toute l’architecture médiévale en Occident. Après celle de Saint-Denis, toutes les cathédrales seront désormais pourvues d’une façade dite « harmonique », de vitraux, d’une voûte en ogives, d’arcs boutants, d’une riche décoration sculptée.Après la mort de Suger, en 1151, les travaux s’arrêtent pour ne reprendre que sous Saint Louis qui fait réaménager profondément le lieu : il fait rebâtir la nef, le transept et les murs latéraux et réadapte la nécropole en plaçant les cercueils royaux autour du maître-autel.La basilique, symbole de la royauté, qui de nos jours conserve les tombes des rois et des reine de France a été endommagée pendant la Révolution. La restauration est entreprise au XIXe siècle sous la direction de Viollet-le-Duc, après l’effondrement de la tour nord.Dans l’église, devenue en 1966 cathédrale, presque tous les rois de France y sont enterrés à partir du roi Dagobert. On y trouve le tombeau de Clovis, Charles V, Henri II, Catherine de Médicis, François Ier et de Louis XII avec Anne de Bretagne. Les restes de ces personnages royaux ont disparu depuis longtemps, surtout à la suite des profanation des tombeaux organisées pendant la Révolution, mais la basilique abrite aujourd’hui plus de 70 gisants et tombeaux, un véritable musée de l’art funéraire.